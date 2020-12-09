Cüneyt Köz: "Karakterini ortaya koyan takım arkadaşlarımı kutluyorum"
09.12.2020 11:11
Bandırmaspor maçında sergilediği performansla galibiyette büyük rol oynayan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, son saniyeye kadar sürdürülen mücadeleden oldukça memnun olduğunu söyledi.
Bandırmaspor maçında sergilediği performansla galibiyette büyük rol oynayan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, son saniyeye kadar sürdürülen mücadeleden oldukça memnun olduğunu söyledi.
TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da etkili performansıyla dikkat çeken ve galibiyette büyük rol oynayan Cüneyt Köz, üç puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Yeşil beyazlı takımın en tecrübeli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Mücadeleyi son saniyeye kadar sürdüren ve karakterini ortaya koyan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Cüneyt Köz aynı zamanda Bandırmaspor maçında takımının en çok başarılı pas atan (38) futbolcusu oldu. - BURSA
Son Dakika Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek