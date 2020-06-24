Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli - Son Dakika

Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kendisi gibi oyuncu Şeyma Korkmaz ile evlenen Cüneyt Mete, kendisini kucaklayan eşi ile çekildiği eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı

Oyuncu Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete'nin mutlu evlilikleri devam ediyor. Zaman zaman Instagram hesabına romantik karelerini ekleyen Cüneyt Mete, bu kez yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.

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'EVLİLİKTE BİRBİRİNİ TAŞIMAK ÖNEMLİ'

Mete, sahilde eşi ile birbirlerini kucakladıkları pozunu yayınladı. Oyuncunun esprili paylaşımına sevenleri, "Evlilikte birbirini taşımak önemli" şeklinde yorumlar yaptı.

Şeyma Korkmaz, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:23 

Son Dakika Magazin Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli - Son Dakika Magazin
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