Cüneyt Mete: Evlilikte birbirini taşımak önemli

Oyuncu Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete'nin mutlu evlilikleri devam ediyor. Zaman zaman Instagram hesabına romantik karelerini ekleyen Cüneyt Mete, bu kez yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.

'EVLİLİKTE BİRBİRİNİ TAŞIMAK ÖNEMLİ'

Mete, sahilde eşi ile birbirlerini kucakladıkları pozunu yayınladı. Oyuncunun esprili paylaşımına sevenleri, "Evlilikte birbirini taşımak önemli" şeklinde yorumlar yaptı.