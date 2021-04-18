Reza Zarrab için 'vatanını satmış' ifadesini kullanan Cüneyt Özdemir, Ebru Gündeş'in Zarrab ile yaşadıkları ve Hadise ile Zarrab arasındaki aşk haberlerinin magazin değil adli bir haber olduğunu söyledi.

İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı:

Adam vatanını satmış, Türkiye'nin en büyük devlet bankasını mahkum ettirmiş, yöneticisini cezaevine attırmış, FBI korumasında yeni davaya tanıklık için hazırda tutuluyor ve Türkiye'den ünlü birileri de gidip bu adamla 'aşk' yaşıyor öyle mi? Magazin değil 'adli' bir haber bu!

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, ABD'de Türkiye aleyhine tanık olan 11 yıllık eşi Reza Zarrab'tan boşanmak için dava açtı. Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında, ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edildi.