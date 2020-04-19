Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: " Çalışmalarımız aralıksız... - Son Dakika
Son Dakika Genel Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: ' Çalışmalarımız aralıksız... - Son Dakika

Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: " Çalışmalarımız aralıksız...

18 dakika önce

Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: " Çalışmalarımız aralıksız sürerken sevmek fiilinden daha güzel bir şey olduğunu fark ettik.

Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: " Çalışmalarımız aralıksız sürerken sevmek fiilinden daha güzel bir şey olduğunu fark ettik. Dünyanın en güzel ikinci fiili yardım etmek"

İSTANBUL - Dijital çağın öne çıkan araştırmacı gazetecisi kimliği ile tanınan Cüneyt Özdemir'e canlı yayın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gündem ve özel çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, "Çalışmalarımız aralıksız sürerken sevmek fiilinden daha güzel bir şey olduğunu fark ettik. Dünyanın en güzel ikinci fiili ise 'yardım etmek' dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayına katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Ekibimizle beraber hükümetimizin ve bilim kurulunun almış olduğu genel kararlara uygun olarak, yerel çalışmalarımızı yapıyoruz. Global düşünüp yerele uyguluyoruz. Bulaş yolları ve kamu alanlarında saha çalışmaları ile ilçemizin her köşesinde sterilizasyon ve filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Gönüllü ev hanımları ve aile ekonomisine katkı sağlamak için çalışan ev hanımları ile günlük 3000 maske üretiyoruz " dedi.

"Kimse yalnız kalmasın diye çalışıyoruz" diyen Başkan Yazıcı; " Her zaman olduğu gibi çalışmalarımızın merkezinde insan var. Çalışmalarımız aralıksız sürerken sevmek fiilinden daha güzel bir şey olduğunu fark ettik. Dünyanın en güzel ikinci fiili ise " yardım etmek " fiilini hep beraber öğrendik. Mağdur olan ve kim olursa olsun bu dünyada yalnız olmadığımızın farkına vardık" diye konuştu.

Eğitim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu dönemden sonra özellikle eğitimin gerçekten çok önemli olacağına inanıyorum. Çünkü eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır, sözüne binaen bunu söylüyorum. Bulunduğumuz durum ve yaşadığımız global sorunun çözümünün de yine bilimde olduğunu ve bilimden vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Temel Bilim olmadan olmaz. Bu bilinçle bizde fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında uygulamalı temel bilimler olarak spesifik bir üniversite kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Yazıcı, " Tuzla'da her Ramazan aylarında yüz binin üzerinde iftar sofralarını sokaklarda kuruyorduk. Ayrıca on bin ile yirmi bin arasında ihtiyaç sahibine kumanya ulaştırıyorduk. Bu Ramazan'da günlük kazanan veya maaşını alamayan veya geçici olarak spesifik sıkıntıya giren vatandaşlarımıza da ulaşacağız. Şu andaki hesaplarımıza göre yirmi binin üzerinde erzak dağıtımı yapacağız. İhtiyaç hasıl olursa gerekeni yine yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü; "Bilim kuruluyla hükümetimizin yaptığı çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bilim kurulunda ki çok değerli hocalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bir hekim olarak da çok teşekkür ediyorum. "

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde saha ve saha gerisinde hem evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının temini, hem de sosyal hayatın desteklenmesi başlıklarında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Çalışmalarımız aralıksız...

Cüneyt Özdemir, Şadi Yazıcı, Tuzla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:10 Kaynak: İHA

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