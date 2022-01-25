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Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi? - Son Dakika

Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?

25.01.2022 15:53

Dün İstanbul Havalimanı'nda bir uçak içerisinde 10 saat mahsur kalan yolcu ile canlı bağlantı gerçekleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir, duydukları karşısında isyan etti. Özdemir, "10 saat nasıl uçağın içerisinde mahsur kaldınız ya, sonuçta uçağın içerisindesiniz bir otobüs gelip alacak. Gelip alamadı mı gerçekten? Aklım almıyor böyle bir şeyi." diye konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube üzerinden yaptığı yayında kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlarla konuştu. Sırasıyla otobüste, uçakta ve yollarda kalan kişilerle bağlantı kuran Özdemir, duydukları karşısında isyan etti.

"10 SAAT UÇAK İÇERİSİNDE BEKLEDİK"

Dün gece İstanbul Havalimanı'nda kalan ve uçak içerisinde 10 saat mahsur kaldıklarını söyleyen Damla ve Hakan adlı çift ile konuşan Özdemir, duyduklarına inanamadı. Hakan isimli yolcu "Biz şu an giden yolcu tarafındayız. Uluslararası hatlarda gece nispeten konforlu geçirdik diyebiliriz gelen yolcu tarafında kalanlara göre ama maalesef bizim de bir 10 saat kadar uçak içerisinde kalma durumumuz oldu. Pist üzerinde..." ifadelerini kullandı.

"BİR OTOBÜS GELİP ALAMADI MI SİZİ GERÇEKTEN?"

Bu sözleri duyan Özdemir ise "10 saat nasıl uçağın içerisinde mahsur kaldınız ya, sonuçta uçağın içerisindesiniz bir otobüs gelip alacak. Gelip alamadı mı gerçekten? Aklım almıyor böyle bir şeyi yani! Uçağın kalkmamasını anlıyorum. Pistin kapalı olmasını anlıyorum ama bir tek siz de değilsiniz. Bütün uçaklarda 9-10 saat insanların mahsur kalmasını IGA'dan birisi bize anlatırsa çok sevineceğim. Çünkü bunu benim aklım almıyor. Çok basit bir operasyona benziyor bu. Alamadılar mı sizi ne yaptınız uçakta?" dedi.

Özdemir'in bu isyanı sonrasında mağduriyet yaşayan yolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten biz de anlam veremedik. Açıkçası bugüne kadar yaşayacağımızı düşündüğümüz bir tecrübe değildi kesinlikle."

YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Koca bir yalan sırf İstanbul hava alanını kötülemek bu zihniyeti biz tanıyoruz utanmazlık ahlaksızlık dan öte değil en fazla 1 saat kalmışlardır ukalalık başka birşey değil orada çalışan bir kardeşim var tedbir amaçlı inişleri kalmışlara slasyon uyguluyorlar can ve mal güvenliği için aşağıdaki sıcak lıkla belli bir fit te -15 daha fazlası oluyor tedbir alınmış zaten pist temizleniyor otobüs gelmemiş yalanı kaldık yalanı Allah belda vermiş Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi? - Son Dakika
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