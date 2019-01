Çüngüş Belediye Başkanı Arslanca, Yapılan Çalışmaları Değerlendirdi

Yerel seçimlerde AK Parti'den Diyarbakır 'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı olarak seçimlere hazırlanan Zübeyir Arslanca , 4 yıllık başkanlık döneminde ilçe tarihinde yapılamayan hizmetleri kente getirdiklerini söyledi.Yerel seçimlerde AK Parti Çüngüş Belediye Başkan adaylığı açıklanan Arslanca, 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri değerlendirdi. Hizmet süreleri boyunca AK Parti'ye yakışır belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Arslanca, hizmet süresi boyunca ilçenin kuruluşundan beri yapılmayan hizmetleri yaptıklarını söyledi. 2014 yılında göreve başladığı andan itibaren Çüngüş halkının mutluluğu ve refahı için AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Arslanca, amacının Çüngüş halkının hak ettiği noktaya gelmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Seçildiği gün ilçede otel olmadığı için belediye binasının bir bölümünü pansiyona çevirdiğini aktaran Arslanca, "10 yataklı pansiyon yaptık. Akabinde bayan lokali yaptık. Özellikle öksüz ve yetimleri tespitini yapmak için belediye personelini görevlendirdim. Vakıftan da ayrı bir liste aldım. Her ay sonunda gerek gıda paketi olsun gerek giyim yardımı olsun her türlü onların yanında olmaya çalışıyoruz. Her Ramazan ayında Türkiye 'de belediyelerin yüzde 90'ı çok farklı formüller uyguluyorlar. Ben çok farklı bir formül uyguluyorum. Ramazan ayında her belediye belli bir yerde yemek çadırlarını kurup çadırlarda iftar yemeği verir. Ben tam aksini yapıyorum. Ramazan ayının birinci günü ve son günü hariç 28 gün boyunca ilçede yemek yemiyorum. Her gün kırsaldaki farklı mahallelerimize iftar yemeğini götürüp orada vatandaşlarla birlikte iftarımızı açıyoruz."AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz"AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Arslanca, şunları kaydetti:"İlçede çocukların sallanabileceği iki zincir bile yoktu. Dönemin Bakan ve milletvekilleri ile istişare ettik. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki sağ olsun ilçemize 2 milyon lira hibe para aktardı. Bunun 1 milyonunu sosyal tesise, 1 milyonunu diğer alt yapılar için kullandık. Hizmet sürem içerisinde AK Parti hükümetinden çok güzel destekler aldık. Hastanemiz yılan hikayesine dönmüştü. İlçemiz 10 yataklı bir devlet hastanesine kavuştu. 24 derslikli lise binamız da yapıldı. Partim ve halkımız da teveccüh gösterirse benim ileri süreçteki projelerimi de inşallah gerçekleştiririm. Çüngüş ilçesinin ileriye dönük kalkınması için, refah düzeyinin yükselmesi için mutlaka bir çıkış olması gerekiyor. Bununla ilgili Çüngüş-Pötürge arası yol projemiz var. Buradan Malatya 'ya gitmek için 255 kilometre mesafe kat etmek gerekiyor iken bahsettiğimiz yol projesi gerçekleşirse yol 155 kilometreye düşüyor. İnşallah bunu da önümüzdeki süreçte başaracağıma inanıyorum. İlçemizde bulunan engelliler için çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti tarafından tekrar Çüngüş Belediye Başkan adayı olarak gösterildik, Allah'ın izniyle Çüngüşlü hemşerilerimizin destekleriyle tekrar Belediye Başkanlığını kazanacağız. Tekrar seçilmem halinde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını Çüngüş'e kazandırmak için çalışacağız." - DİYARBAKIR