Çüngüş'te sertifikalı kırmızı mercimek toprakla buluştu - Son Dakika

Çüngüş'te sertifikalı kırmızı mercimek toprakla buluştu

27.11.2020 16:01
Çüngüş'te sertifikalı kırmızı mercimek toprakla buluştu, System.String[]

Çüngüş ilçesinde sertifikalı kırmızı mercimeğin ekimi yapıldı.

Çüngüş ilçesinde sertifikalı kırmızı mercimeğin ekimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Çüngüş ilçesi Yukarışeyhler Mahallesinde yüzde 75 hibeli 1300 kilogram tohumun ekim çalışması yapıldı.

Kaymakam Tuncay Kaldırım, tarım arazilerinin korunmasının önemine ve Çüngüş için bu alanların kıymetli olduğuna dikkat çekerek, hayırlı, bol ve bereketli mahsuller dileğinde bulundu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Deniz Yıldırım da ilçe arazilerinin engebeli olmasından dolayı mercimek ekimi yapan üretici sayısının az olduğunu söyledi.

Mercimeğin düz ve çok hafif meyilli alanlarda yetişebildiğini ifade eden Yıldırım, "Hasadı makine ile yapılmaktadır. Yukarışeyhler Mahallesi arazi bakımından ilçemiz tarım ve hayvancılığının belkemiği pozisyonundadır." dedi.

Yukarışeyhler, Çüngüş, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çüngüş'te sertifikalı kırmızı mercimek toprakla buluştu - Son Dakika


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