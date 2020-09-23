Çüngüş'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çüngüş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Keleşevler Mahallesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y. ve H.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:21 - Kaynak: İHA
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