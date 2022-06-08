CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı! - Son Dakika
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CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!

08.06.2022 12:12
CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!

CUPRA, bugün İspanya'da düzenlediği etkinlikte Tavascan, Terramar ve UrbanRebel isimli 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı.

CUPRA, son 4 yılda büyük bir ilerleme kaydetti. Öyle ki yıllık cirosunu 430 milyon Euro'dan 2.2 milyar Euro'ya çıkarmayı başardı. Bugün ise CUPRA tarafından İspanya'da düzenlenen etkinlikte Tavascan, Terramar ve UrbanRebel isimli 3 yeni elektrikli SUV modeli tanıtıldı. Bu sayede elektrikli otomobil rekabetine sağlam bir giriş yaptı.

CUPRA, Tavascan, Terramar ve UrbanRebel isimli yeni elektrikli SUV modellerini tanıttı!

CUPRA tarafından bugün gerçekleştirilen elektrikli SUV etkinliğine tüm dünyadan basın mensupları katıldı. Shiftdelete.net olarak biz de yer aldık. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise tanıtılan bu araçlardan Tavascan ve Terramar'ın 2024, UrbanRebel'in ise 2025'te piyasaya çıkacağı söylendi.

CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!

Tanıtılan ilk model Terramar oldu. Bu otomobilde plug-in hibrit teknolojisine yer verildiğini görüyoruz. 4.5 metre uzunluğundaki bu araç, içerisinde yer alan elektrik motoru sayesinde tam elektrik modunda 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca bu aracın yalnızca elektrikli motora sahip bir versiyonunun da olacağı belirtiliyor.

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İkinci SUV modeli ise Tavascan. Bu araçta Volkswagen ID.4 GTX'de kullanılan 295 beygirlik elektrik motoru yer alıyor. Bu sayede 100 km hıza 6 saniye civarında ulaşabiliyor. Menzil tarafında ise 77 kWh bataryası sayesinde yaklaşık olarak 480 kilometre gidebiliyorsunuz.

  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!

2025 yılında satışa sunulacak olan ailenin son üyesi ve en gözdesi olan UrbanRebel ise 4.03 metrelik boyuyla tam anlamıyla kompakt SUV sınıfını temsil ediyor. Ayrıca aşağıdaki görsellerde görebileceğiniz gibi oldukça sportif bir görünüme sahip. 226 beygirlik (166 kW) elektrik motoru sayesinde 6,9 saniyede de 100 km hıza çıkabiliyor. Menzili ise 440 kilometre.

  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!
  • CUPRA, 3 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı!

CUPRA CEO'su Wayne Griffiths tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

CUPRA'nın 2025 yılına kadar pazara sunacağı yeni nesil kahramanlarının tamamını sergiliyoruz. Hedefimiz 2025 yılına kadar yılda 500 bin adet araç satışı gerçekleştirmek ve uluslararası yeni pazarlara genişlemenin yanı sıra yeni segmentlere dahil olmaya devam etmek. CUPRA Tribe bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak konusunda son derece kararlı. Bizim için önemli olan insandır, çünkü nihayetinde, markayı marka yapan da insanlardır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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