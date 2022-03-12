CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

12.03.2022 14:58
CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 2022 yılında gerçekleştireceği atılımları ve yenilikleri yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı.

CUPRA 2022 yılında gerçekleştireceği atılımları ve yenilikleri yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı.

Bu yıl satış, ciro, CUPRA Uzmanı sayısı ve CUPRA City Garage satış ağını ikiye katlamayı planlayan marka, bu yöndeki stratejisini CUPRA x 2 ile tanımlıyor. Marka ayrıca, önümüzdeki iki yıl içinde pazara sunmayı planlandığı iki yeni CUPRA modelini de tanıtarak, ürün yelpazesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Etkinlikte, Metahype'ı ve ilk NFT'sini de tanıtan CUPRA, otomotiv endüstrisini bir adım daha ileriye taşıyor.

Bu yıl kuruluşunun 4. yılını kutlayan CUPRA, yıl dönümü nedeniyle dünya çapında yayınlanan özel bir çevrim içi tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, önümüzdeki yıl için ortaya koyduğu ve CUPRA x 2 adını verdiği vizyonu paylaşan marka, sadece 2022'de araç yelpazesini ve satışlarını genişletme niyetini duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Metaverse'de ortak çalışmaya dayalı yeni bir platform olan Metahype'ın pazara sunarak deneyimleri yepyeni bir alana nasıl taşıyacağını da açıkladı.

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA X 2: 2022 vizyonu

Etkinlikte konuşan CUPRA CEO'su Wayne Griffiths, 4. yıl dönümünün kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyerek "2022'ye yönelik mevcut planlarımız arasında satışlarımızı, satış ağımızı ve ciromuzu ikiye katlama gibi hedefler var. Benimsediğimiz vizyona CUPRA X 2 adını vermemizin nedeni işte bu. Dört yıl önce çok sayıda insanın bizimle ilgili şüpheleri vardı ama biz asla kendimizden şüphe duymadık. Bu yıl, hiçbir şeyin adeta durdurulamaz nitelikteki dürtülerimizin önüne geçemeyeceğini bir kez daha kanıtlayacağız." diye konuştu.

CUPRA x 2 vizyonu kapsamında aynı zamanda küresel CUPRA Uzmanı ve CUPRA City Garage satış ağını da iki katına çıkarmayı ve dünya çapında daha fazla CUPRA Tribe üyesine ulaştırmayı planlıyor.

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA ürün yelpazesi de ikiye katlanıyor

Griffiths ayrıca, CUPRA'nın önümüzdeki iki yıl içinde pazara sunacakları iki yeni modelle mevcut ürün yelpazesini de ikiye katlayacaklarını açıkladı. Griffiths, geçen yıl pazara sunulan CUPRA Born'dan sonra markanın ikinci yüzde 100 elektrikli aracı olan CUPRA Tavascan 2024'te; tamamen şehir içi kullanıma yönelik elektrikli bir model olan UrbanRebel'in 2025 yılında pazara sunulacağını söyledi.

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

Metahype: CUPRA'nın sunduğu duygusal deneyimler bir üst seviyeye taşınıyor

CUPRA bu yaz metaverse'e adım atarak sunduğu duygusal deneyimleri tamamen yeni bir platforma taşıyor. CUPRA ile Mediapro Grubu'na bağlı inovasyon hizmetleri şirketi VISYON'un ortaklaşa geliştirdiği Metahype, yeni nesle ilham vermek amacıyla Primavera Sound ve U-BEAT gibi müzik ve eğlence dünyalarından ortaklarla iş birliği gerçekleştirecek.

Metahype'in bir anlamda bu yeni evrenin CUPRA tarafından yorumlanması olduğunu söyleyen Griffiths, "Markaların, startup'ların ve içerik oluşturucuların, bireylerin çeşitli kültürel ögeler oluşturması ve bunları paylaşması için çok çeşitli etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapabileceği ortak bir alan" olduğunu belirtti. Griffiths: "CUPRA'nın metaverse dünyasına girişiyle, otomotiv endüstrisini bir adım daha ileriye taşıyan bir marka olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyoruz." dedi.

Tanıtım etkinliğinde konuşan, dünya çapında tanınan fütürist ve Metaverse'den Sorumlu Üst Yönetici Cathy Hackl ise, markaların ve bireylerin, NFT gibi sanatsal materyalleri sergileyebileceklerini, dijital ve fiziksel ürünlerini katılımcıların beğenisine sunabileceklerini ve Metahype içinde içerik akışı gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Platform içinde CUPRA'nın kendine ait bir bölgesi olacak, burada müşterilerle gerçekleştirilecek yolculuğun farklı noktalarında CUPRA Tribe için yeni ve muhteşem deneyimler yaratılabilecek.

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA2 Experience: Daha önce hiç böyle bir yarış gerçekleştirilmedi

Sunduğu duygusal deneyimleri metaverse'e taşımakla yetinmeyen CUPRA, gerçek ve sanal dünyaları birleştiren yepyeni bir yarış biçimini de hayata geçirdi: CUPRA2 Experience.

CUPRA Strateji, İş Geliştirme ve Operasyon Direktörü Antonino Labate bu deneyimi "Tamamen elektrikli UrbanRebel modelimizle, CUPRA2 Experience'ı dünyaya taşıyoruz; sürüşün gerçek, ancak gördüklerinizin sanal olduğu benzersiz bir yarış deneyimi sunuyoruz" şeklinde açıkladı ve "CUPRA2 Experience ile geleneksel motor sporları formatlarını değiştirmeye hazırız." diye konuştu.

CUPRA2 Experience'in lansmanı öncesinde CUPRA, UrbanRebel modelinin ilk NFT'sini açık artırmaya çıkaracak. En yüksek teklifi veren kişi, CUPRA2 Experience'in ilk pilotu olma fırsatını elde edecek.

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor

>

YORUMLAR
500
İtfaiye binasında sona eliniyor İtfaiye binasında sona eliniyor

Metaverse, Tragger, ciro, su, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: CUPRA 4. yıl dönümünü CUPRA X 2 ile kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement