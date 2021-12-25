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CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde - Son Dakika

CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde

25.12.2021 23:11
CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde

Doğuş Otomotiv’in Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nin yeni konuğu CUPRA markasının ilk yüzde 100 elektrikli modeli Born oldu.

Doğuş Otomotiv'in Galataport'ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nin yeni konuğu CUPRA markasının ilk yüzde 100 elektrikli modeli Born oldu.

CUPRA Born'u yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, 20 Ocak 2022 tarihine kadar Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde aracı inceleyip, CUPRA markası ve diğer modelleri hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Modelin Türkiye'de satışına ise 2023 yılında başlanması planlanıyor.

CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde

"Altın Direksiyon" birincisi ve "2022 Yılın Otomobili" finalisti

İspanyol markanın elektrikli ilk aracı olan Born, "Altın Direksiyon (Golden Steering Wheel 2021)" ödüllerinde, "Küçük ve Kompakt Elektrikli Otomobiller" kategorisinde birinciliğe layık görülmüştü. Model aynı zamanda "2022 Yılın Otomobili (Car of the Year 2022)" ödüllerinde 7 finalist arasında yer alıyor.

CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde

Çevreci ve yüksek performanslı

Born'un dış tasarımı, akıcı yüzeyler ve teknik detayların karışımıyla çeviklik ve performansı vurgulayan güçlü bir sportif karakter sunuyor. Yüksek teknolojili elektrikli motorlarında olduğu gibi modelin iç tasarımı da bir o kadar çevreci. İç tasarımında sürdürülebilir malzemelerden üretilen öğeler arasında koltuklar öne çıkıyor: aracın koltuklarının yapımında okyanuslardan toplanan atık plastiklerden üretilmiş SEAQUAL iplikleri kullanılmış.

CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde

Yarışçıların geliştirdiği bir model

Born'un performansında ve sürüş deneyiminde iki yarış pilotunun katkısı oldu. Jordi Gené ve Mattias Ekström. CUPRA Born'a bir yarış otomobili ruhu katmak için otomobilin geliştirme sürecinde yer aldılar. Born, ileri seviyede bir elektrikli güç aktarma teknolojisine sahip. İki farklı güç seviyesine sahip 150 PS (110 kW) veya 204 PS (150 kW) elektrikli motor seçenekleri, arka tekerleklere enerji sağlıyor. 150 kW elektrik motorlu seçenek, net 58 kWh batarya kapasitesi ile WLTP normlarına göre yaklaşık 420 kilometre menzil sunuyor. CUPRA Born ayrıca e-Boost performans paketiyle birlikte 231 PS (170 kW) güç sunarken; en üst versiyonundaki net 77 kWh batarya kapasitesi sayesinde WLTP normlarına göre yaklaşık 540 kilometrelik menzil sunabiliyor.

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Doğuş Otomotiv, Amelia Hamlin, Galataport, Altın, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil CUPRA Born Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde - Son Dakika


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