Cupra Formentor'a ABT yorumu - Son Dakika

Cupra markasını SUV segmentinde temsil eden Formentor, performans araçlarının usta ismi ABT Sportsline dokunuşuyla zincirlerini kırıyor.

Cupra Formentor'un 2,5 litrelik beş silindirli motoru, 390 HP güç ve 480 Nm tork üretiyor. Bu değerler ile spor otomobillere kafa tutan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede gerçekleştiriyor. Ancak efsanevi spor otomobilleri güvenle geçmek isteyen ve mevcut güç ile yetinmeyen herkes artık bu dileğini ABT Sportsline ile gerçekleştirebilir.

ABT Sportsline, Cupra Formentor için bir performans yükseltmesi sunuyor. Sadece 7 bin araçla sınırlı olacak ve VZ5 olarak adlandırılan bu yüksek performanslı SUV modelinin ABT imzasıyla birlikte motor gücü 450 HP'ye ve maksimum tork ise 530 Nm'ye yükseliyor.

Durduğu andan itibaren 100 km/s'ye 3,9 saniyede ulaşabilen araçta tahrik gücünün normal 250 km/s'de bitmesini istemeyenler de bu noktada Bavyera #tuning uzmanlarına başvurabilirler. ABT Power S'e ek olarak, azami hız 270 km/saate yükseltilebiliyor.

Daha güçlü bir kalbe ek olarak daha da güçlü bir görünüm de ister misiniz? ABT Sportsline, Cupra Formentor VZ5 için birkaç çekici jant çeşidi sunuyor. 20 inçlik Sport GR tasarımı hem mat siyah hem de parlak siyah olarak mevcut. Bunu yanında daha da etkileyici bir 21 inçlik jant da takılabiliyor. Çok kollu tasarım tamamen parlak siyaha boyanmış ve sportif bir etki yaratıyor.

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