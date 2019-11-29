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Curling Genç Milli Takımı, Riga Junior Open'da 2'de 2 yaptı
6 saat önce
Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı, gruptaki...
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı, gruptaki 2 maçını da kazandı.
Letonya'da bugün başlayan Riga Junior Open özel turnuvasına katılan Türkiye Curling Genç Milli Takımı, grubunda ilk maçında Letonya'yı 12-5, ikinci maçında ise Rusya'yı 7-4 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milli takım, üçüncü maçında yarın TSİ 11.45'de Letonya ile mücadele edecek.
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