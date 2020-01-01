Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti - Son Dakika Spor

Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti

6 saat önce

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti.

Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti, System.String[]

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti.

Avusturya'nın Steyr şehrinde 18 takımın katılımı ile düzenlenecek ve 3 gün sürecek Iron Trophy Özel Turnuvası'nda Curling Gençlik Kış Olimpiyat Takımı derece için yarışacak.

Curling Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde;

2 Ocak 13.45 Türkiye - DCC Linz

2 Ocak 20.45 Türkiye - Ottakringer CC

3 Ocak 13.45 Türkiye - Club Clausen

Gençlik Kış Olimpiyatları Milli Takımı, Avusturya'da katılacağı özel turnuvada grubundan çıkması durumunda 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacak finallerde yarışacak.


Avusturya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:10 Kaynak: DHA
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