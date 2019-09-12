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Curling milli takım kafilesi, kopenhag'a gitti

44 dakika önce

Zeyit Palabılık: Olimpiyatlara kadar eksiklerimizi tamamlayacağızİbrahim YILDIZ - Danimarka ve Almanya'da düzenlenecek turnuvalarda mücadele edecek olan Curling Milli Takım kafilesi bugün Kopenhag'a gitti.

Curling milli takım kafilesi, kopenhag'a gitti, System.String[]

Zeyit Palabılık: Olimpiyatlara kadar eksiklerimizi tamamlayacağız

İbrahim YILDIZ -

Danimarka ve Almanya'da düzenlenecek turnuvalarda mücadele edecek olan Curling Milli Takım kafilesi bugün Kopenhag'a gitti.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a giden milli takım kafilesi 13-15 Eylül tarihleri arasında Gentofte Cup 2019 özel turnuvasına katılacak. Turnuvanın ardından Almanya'ya geçecek olan milli takım kafilesi 20-22 Eylül tarihlerinde Almanya'da Cologne Curling özel turnuvasında toplam 3 takımla mücadele edecek.
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında iki turnuvaya katılacaklarını ifade eden kafile idarecisi Zeyit Palabılık, "Eksiklerimizi gidermek için adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz ilk önce bu iki turnuvada şampiyonluk kazanıp, olimpiyatlara eksiklerimizi tamamlayarak katılmak" dedi.


Kopenhag, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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