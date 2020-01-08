Curling milli takımı, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda başarı kovalayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Curling milli takımı, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda başarı kovalayacak - Son Dakika Spor

Curling milli takımı, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda başarı kovalayacak

6 saat önce

2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda curling milli takımı da başarı kovalayacak.

Curling milli takımı, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda başarı kovalayacak, System.String[]

2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda curling milli takımı da başarı kovalayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya İsviçre'nin Lozan kentinde yarın başlayacak organizasyonda "karışıklar takımı" kategorisinde mücadele edecek milli takımda bulunan Kadir Polat, Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu ve Selahattin Eser olimpiyat köyüne yerleşti.

Organizasyondaki ilk maçını 10 Ocak Cuma günü Norveç ile yapacak milli takım, ardından sırasıyla 11 Ocak'ta Büyük Britanya, 12 Ocak'ta Yeni Zelanda, 13 Ocak'ta Fransa ve 14 Ocak'ta Slovenya maçlarına çıkacak.

Lozan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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