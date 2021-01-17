Curling Milli Takımı bu kez donan çay üzerinde curling heyecanı yaşadı - Son Dakika

Curling Milli Takımı bu kez donan çay üzerinde curling heyecanı yaşadı

17.01.2021 11:23
Curling Milli Takımı bu kez donan çay üzerinde curling heyecanı yaşadı, System.String[]

Curling Milli Takımı sporcuları, soğuk havanın etkisiyle donan Kars'ın Susuz ilçesindeki Kars Çayı'nda oluşturulan mini "curling pisti"nde gösteri maçı yaptı.

Curling Milli Takımı sporcuları, soğuk havanın etkisiyle donan Kars'ın Susuz ilçesindeki Kars Çayı'nda oluşturulan mini "curling pisti"nde gösteri maçı yaptı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından, donan Kars Çayı üzerinde çizimlerle mini bir "curling pisti" oluşturuldu. Pistin etrafına da federasyonun yelken bayrakları yerleştirildi.

Ekipmanlarıyla burada kısa bir süre yöre halkına gösteri maçı yapan milli sporcular, ilk kez doğal buz pistinde oynamanın heyecanını yaşadı.

"Curling daha önce donan dereler üzerinde oynanıyordu"

Curling Milli Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır, AA muhabirine, curlingin ilk olarak donan derelerde oynandığını söyledi.

Federasyon öncülüğünde böyle bir heyecan yaşadıkları için mutlu olduklarını aktaran Çakır, "Bizler sporcularımıza bu branşı, donan dereler üzerinde saray ahalisinin oynadığı bir branş olarak anlatıyorduk. Şimdi biz de donan bir derenin üzerindeyiz ve çok mutluyuz. Curlingi siyah-beyaz fotoğraflarda dereler üzerinde görürdük, burada oynamak bize de nasip oldu." diye konuştu.

Milli takım oyuncusu Öznur Polat ise 2010 yılından beri bu sporu yaptığını belirterek, "Burası salon sporundan farklı bir spor oldu. İskoçların ata sporu donan göl ve dereler üzerinde yapılmıştı. Biz de burada bir atıf yaptık ve çocuklarla doğal buz üzerinde curling keyfi yaşadık. Doğal buz üzerinde ilk deneyimim oldu ve keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Dilşat Yıldız: "Bu anı hiç unutmayacağım"

Kadın Curling Milli Takımı'nın kaptanı Dilşat Yıldız, ilk defa buzla kaplanan göl ve derede curling oynadıklarını dile getirdi.

Sürekli buzda antrenman yaptığını hatırlatan Dilşat Yıldız, şunları kaydetti:

"Salonun dışında, doğal ortamda ilk defa böyle bir tecrübe yaşadım ve oldukça keyifliydi. Bu anı hiç unutmayacağım. Normalde buzda curling oynarken heyecanlanmam ama buradaki ortam bende heyecan oluşturdu. Salondaki buz, kayma, teknikler açısından farklı ama burası da keyifliydi. Hedefe doğru atmaya çalıştık ve başardık. Doğal buzun üzerinde oyun oynamak, maç yapmak çok keyifliydi."

Kars Çayı, Curling, Milli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Curling Milli Takımı bu kez donan çay üzerinde curling heyecanı yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı
Cani koca, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı Cani koca, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı         
11:02
Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı         
10:47
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi         
09:44
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında         
08:48
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz         
17:47
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 11:37:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Curling Milli Takımı bu kez donan çay üzerinde curling heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei