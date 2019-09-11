Son Dakika Haberleri: Curling Milli Takımı hazırlık kampı Erzurum'da devam ediyor
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Curling Milli Takımı hazırlık kampı Erzurum'da devam ediyor

31 dakika önce

Türkiye Curling Federasyonu programı kapsamında yer alan Milli Takım çalışmaları son hızla devam ediyor.

Curling Milli Takımı hazırlık kampı Erzurum'da devam ediyor, System.String[]

Türkiye Curling Federasyonu programı kapsamında yer alan Milli Takım çalışmaları son hızla devam ediyor. Dış saha çalışmaları, kondisyon çalışmalarının ardından piste geçen Curling Milli Takımı Erzurum'da antrenmanlara hız kazandırdı.


40 sporcuyla Buz Hokey Salonu'nda yapılan antrenmanlar sonunda A Milli Takım, 13-15 Eylül tarihleri arasında Danirmarka'da düzenlenecek olan Genofte Kupası ve 20-22 Eylül tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Cologne Kupası'na katılacak.


Curling Tony Zummack'a emanet


Kamptaki hedeflerinin gelecek şampiyonalara katılıp başarı elde etmek olduğunu kaydeden Türkiye Curling Milli Takım Koçu Tony Zummack, "Bizim kampta eşit olarak 20 kadın 20 erkek 40 sporcu bulunmakta. Kamptaki hedeflerimiz gelecek şampiyonalara katılıp başarı elde etmektir. Henüz atletleri canlı olarak izlemedim. Onlar hakkındaki bilgileri videolardan izledim ve bilgi edindim. Şu anki amacım onları ve kaçları canlı olarak izlemek ve ardından ona göre bir değerlendirme yapmak. Bu konuda ne yapabiliriz bunları göz önünde bulundurmak" dedi.


Hedeflerinin B grubundan A grubuna yükselmek olduğunu ifade eden Curling B Milli Takım sporcusu olan Dilşat Yıldız, "Sene başından beri sürekli olarak kondisyon çalışmaları yapıyoruz. Şimdi ise buz antrenmanlarına geçtik ve burada antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefimiz Ekim ayında yapılacak olan Dünya Karışıklar Turnuvasında derece elde edebilmek. Daha sonra Kasım ayında B Grubundan A Grubuna yükselmek ve Dünya Şampiyonasına katılmak. Bunları yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabi bu hedeflere ulaşabilmek için uzun zamandır antrenmanlara devam ediyoruz. Bu sonuçlar inşallah bizim için iyi olur" dedi.


Curling Milli Takım hazırlık kampı bugün sona eriyor. Curling A Milli Takımı'nda 6 bayan, 7 erkek sporcu yer alıyor. - ERZURUM

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
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