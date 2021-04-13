Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu - Son Dakika

Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu

13.04.2021 16:45
Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu, System.String[]

Türkiye Curling Federasyonu Süper Lig Şampiyonları erkeklerde Çelebispor, kadınlarda ise Narmanspor oldu.

Türkiye Curling Federasyonu Süper Lig Şampiyonları erkeklerde Çelebispor, kadınlarda ise Narmanspor oldu. 2. Lig ve 1. Ligin şampiyonları kupalarına kavuştu.

Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 sezonu Curling Ligleri sona erdi. Play-Off Finalleri'nin ardından liglerde şampiyonlar belli oldu.

Erzurum, Kocaeli, Trabzon ve Tekirdağ illeri olmak üzere dört ilden 18 kulüp 24 takımın katıldığı curling finalleri bir hafta sürdü. Yakutiye İlçesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Curling Salonu'nda yapılan finaller büyük çekişmeye sahne olurken, Süper Ligde erkeklerde Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Çelebispor şampiyon olarak kupayı müzesine götürdü.

Kadınlarda ise Süper Lig şampiyonu antrenör sporcu Öznur Polat yönetimindeki Narmanspor şampiyon olma başarısı gösterdi. Erkekler Süper Ligde Kuzey Yamacı ikinci, Erzurum Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlar Süper Ligde Erzurum Gençlik Spor Kulübü ikinci olurken, Kuzey Yamacı Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti. Erkekler Curling 1. Liginde Eco Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, Narman 18 Mart Spor ikinci, Tekirdağ Curling Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlar Curling 1. Liginde Eco Spor şampiyon olurken, Erzurum Curling Akademi Spor Kulübü ikinci, Trabzon TEİAŞ Spor üçüncü oldu. Erkekler Curling 2. Liginde şampiyonluk 3200 Akademi Spor Kulübünün olurken, Trabzon TEİAŞ Spor ikinci, Narmanspor üçüncü oldu. Kadınlar Curling 2. Liginde 3200 Akademi Spor şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Erzurum Atak Spor ikinci, Atatürk Üniversitesi üçüncü oldu.

Şampiyonlar Avrupa'ya gidecek

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin spor hayatına giren Curlingte Milli takımlar düzeyinde önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ligler için de önemli müjdeyi verdi. Prof. Dr. Şebin, Erkekler ve Kadınlar Curling Süper Liginde şampiyon olan Çelebispor ile Narmanspor'u Avrupa'ya göndereceklerini belirterek, iki kulübün Türkiye'yi temsilen Uluslararası müsabakalara katılacağını söyledi.

Öte yandan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Erdal Karahan, Zeyit Palabıyık, Levent Çakmur, Ensar Şahiner, Mehmet Gültekin ve Curling Federasyonu Genel Sekreter Vekili Yusuf Ayçiçek ile Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi tarafından dereye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. - ERZURUM

Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu
Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu
Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu

Spor Toto Süper Lig, Erzurum, Türkiye, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Curling Süper Lig'in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu - Son Dakika Spor


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