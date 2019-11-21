Son Dakika Haberleri: Curling'te Başkan Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu Başkanı ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Curling'te Başkan Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Curling'te Başkan Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu Başkanı ile bir araya geldi

6 saat önce

Avrupa Curling Şampiyonası'nda milli takımlara destek olmak amacıyla İsveç'e giden Federasyon Başkanı Dr. Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu (WCF) Başkanı Kate Caithness ile bir araya geldi.

Curling'te Başkan Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu Başkanı ile bir araya geldi, System.String[]

Avrupa Curling Şampiyonası'nda milli takımlara destek olmak amacıyla İsveç'e giden Federasyon Başkanı Dr. Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu (WCF) Başkanı Kate Caithness ile bir araya geldi.

Türkiye'de Curling sporunun gelişimi ve tesisler hakkında görüşen Başkan Kenan Şebin, Türkiye'de uluslararası bir şampiyonanın yapılması ile ilgili WCF başkanından söz aldı. WCF Şampiyonalar Direktörü Eeva Roethlisberger ve WCF Genel Sekreteri Colin Grahamslaw ile WCF Gelişim Direktörü Scott Arnold'un da hazır bulunduğu toplantıda Türkiye'de yapılması düşünülen uluslararası şampiyona ile ilgili müzakereler yapıldı.Türkiye ile ilgili övgü dolu görüşlerini ileten Kate Caithness, Türkiye'nin 10 yıllık süreçte kaydettiği yolun inanılmaz olduğunu ve her fırsatta bütün ülkelere örnek olduğumuzu söyledi. En kısa sürede tekrar Türkiye'de olmak istediğini ve WCF olarak her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ANKARA,


Avrupa, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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