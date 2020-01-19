Curling'te duble mix takımı üst tura çıktı - Son Dakika
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Curling'te duble mix takımı üst tura çıktı

6 saat önce

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'nda curling duble mix takımı bir üst tura yükseldi.

Curling'te duble mix takımı üst tura çıktı, System.String[]

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'nda curling duble mix takımı bir üst tura yükseldi.

3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'nda antrenörlüğünü Bilal Ömer Çakır'ın yaptığı Berfin Cengiz ve İsveç'ten Morberg Olle'nin oluşturduğu duble mix takımı Yeni Zelanda- Estonya'lı rakiplerini 7-3 yenerek bir üst tura çıktı.


İsviçre, Lozan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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