Curlingçiler Avrupa'yı fethedecek

Milli Curlingçiler Avrupa Şampiyonası için İsveç'e gitti. Ay-yıldızlıların hedefi derece yaparak yurda dönmek olacak.



Avrupa Curling Şampiyonası 14 - 24 Kasım tarihleri arasında İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek. Şampiyonaya 18 ülkeden 26 takım katılacak. Türkiye'yi şampiyonada Kadın ve Erkek Curling Milli takımımız temsil edecek.



Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanan Erkek ve Kadın A Milli Curling takımın kampı 13 Kasım tarihinde sona erdi. Ay-yıldızlılar, dün sabah saatlerinde uçakla Helsingborg'a uçtu.



Şampiyonada Kadın Milli Takım grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya gibi takımlar yer alıyor.



Erkek Milli Takımın ise grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile mücadele edecek. Türkiye Şampiyonada Erkekler ilk maçında Litvanya karşısına çıkacak. Kadın Milli Takımı ise ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.



Müsabakalar 16 Kasım tarihinde başlayacak ve 23 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Curling milli takımında baş antrenör Anthony Zigmond Zummack ve Antrenörler Ahmet Çelik ile Sadık Topaloğlu görev yapacak. İdareci olarak ise kafilede Erdal Karahan yer aldı.



Türkiye'nin artık curlingte çok başarılı olduğunu belirten Federasyon Başkanı Kenan Şebin her geçen gün çıtayı yükselttiklerini söyledi. Ay-yıldızlılara başarı dileklerini ileten Şebin, derece için kadın ve erkek curlingçilere güvendiklerini söyledi.



yönetiminde çıtanın yükseldiğine işaret eden Akın ve Eser, buzun satrancı olarak adlandırılan Curlingin beşiği İskoçya'dan tarih yazarak Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.



Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin yönetiminde dünya devlerine kafa tutan Türkiye bu kez Karışıklar Dünya Şampiyonasında final kovalıyor.



İki yıl üst üste çeyrek final oynayan ve dünyanın en başarılı beş ülkesinden biri olan Türkiye bu kez curlingte dünya finali oynamanın planlarını yapıyor. - ERZURUM