Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin Türkiye'de çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Dünya arenasına baktığımız zaman belki de ligleri yapan tek ülke biziz." dedi.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada birçok müsabakanın ertelendiğini veya iptal edildiğini anımsattı.

Federasyon olarak bu süreçte birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Şebin, "Aldığımız tedbirler neticesinde iki sporcu süpürürken biz bunu tek sporcuya düşürdük ve maskeli hale getirdik. Birbirinden uzak durmaları noktasında bütün tedbirleri aldık. Ülkemizde sağlık altyapısı nedeniyle pandemi sürecini çok iyi yönetiliyor. 2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Dünya arenasına baktığımız zaman belki de ligleri yapan tek ülke biziz." diye konuştu.

Şebin, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de yapılması planlanan uluslararası curling müsabakaların iptal edildiğini hatırlatarak, bunun sebebinin salgın nedeniyle ülkeler arası yaşanan kısıtlamalar olduğunu dile getirdi.

Dünya Curling Federasyonundan övgü

Salgından dolayı 2021'e ertelenen müsabakaların olduğunu aktaran Şebin, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de 2020 aralık ayında Erzurum'da yapılması planlanan Dünya Curling Elemeleri'ydi. Bunun nedeni ülkemizdeki sağlık altyapısından değil, ülkemize gelecek sporcuların kendi ülkelerindeki seyahat kısıtlamasından dolayı gerçekleşemedi. Bunun yerine Dünya Curling Federasyonu bizim çok ciddi hazırlık yaptığımızın farkında olduğu için aldığımız tedbirleri gördükten sonra 2021 Eylül ayında başlamak üzere aynı düzeyde 3 uluslararası müsabakaları verdiler. Bunlardan bir tanesi bizim de yarışacağımız olimpiyat elemeleri."

Dünya Curling Federasyonunun resmi sitesinde kendileriyle alakalı güzel bir makale yazıldığını vurgulayan Şebin, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve yaptığımız faaliyetler hepsi takdire şayandır. Dolayısıyla biz 2020'yi bitirdiğimiz şekilde 2021'deki faaliyetlerimizden sağ salim şekilde çıkmış olacağız. 55'e yakın sporcumuz günde iki kere antrenman yapıyor. Hem büyükler de hem gençler de sporcuları evlerinden alıp bırakıyoruz. Toplu ulaşıma bulaştırmadan en tedbirli şekilde antrenmanlara getiriyoruz. Bu sayede de hiçbir sporcumuz Kovid-19'la tanışmadılar."