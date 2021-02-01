Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika

Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor

01.02.2021 11:15

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin Türkiye'de çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin Türkiye'de çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Dünya arenasına baktığımız zaman belki de ligleri yapan tek ülke biziz." dedi.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada birçok müsabakanın ertelendiğini veya iptal edildiğini anımsattı.

Federasyon olarak bu süreçte birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Şebin, "Aldığımız tedbirler neticesinde iki sporcu süpürürken biz bunu tek sporcuya düşürdük ve maskeli hale getirdik. Birbirinden uzak durmaları noktasında bütün tedbirleri aldık. Ülkemizde sağlık altyapısı nedeniyle pandemi sürecini çok iyi yönetiliyor. 2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Dünya arenasına baktığımız zaman belki de ligleri yapan tek ülke biziz." diye konuştu.

Şebin, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de yapılması planlanan uluslararası curling müsabakaların iptal edildiğini hatırlatarak, bunun sebebinin salgın nedeniyle ülkeler arası yaşanan kısıtlamalar olduğunu dile getirdi.

Dünya Curling Federasyonundan övgü

Salgından dolayı 2021'e ertelenen müsabakaların olduğunu aktaran Şebin, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de 2020 aralık ayında Erzurum'da yapılması planlanan Dünya Curling Elemeleri'ydi. Bunun nedeni ülkemizdeki sağlık altyapısından değil, ülkemize gelecek sporcuların kendi ülkelerindeki seyahat kısıtlamasından dolayı gerçekleşemedi. Bunun yerine Dünya Curling Federasyonu bizim çok ciddi hazırlık yaptığımızın farkında olduğu için aldığımız tedbirleri gördükten sonra 2021 Eylül ayında başlamak üzere aynı düzeyde 3 uluslararası müsabakaları verdiler. Bunlardan bir tanesi bizim de yarışacağımız olimpiyat elemeleri."

Dünya Curling Federasyonunun resmi sitesinde kendileriyle alakalı güzel bir makale yazıldığını vurgulayan Şebin, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve yaptığımız faaliyetler hepsi takdire şayandır. Dolayısıyla biz 2020'yi bitirdiğimiz şekilde 2021'deki faaliyetlerimizden sağ salim şekilde çıkmış olacağız. 55'e yakın sporcumuz günde iki kere antrenman yapıyor. Hem büyükler de hem gençler de sporcuları evlerinden alıp bırakıyoruz. Toplu ulaşıma bulaştırmadan en tedbirli şekilde antrenmanlara getiriyoruz. Bu sayede de hiçbir sporcumuz Kovid-19'la tanışmadılar."

Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor
Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor

Türkiye, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde         
10:53
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Curlingciler Kovid-19'a rağmen ligleri sorunsuz yapabilmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei