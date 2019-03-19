Curlingçiler Zaferle Dönüyor
56 dakika önce
Polonya'da yapılan Uluslararası Curling Turnuvasında Türkiye ikinci oldu.
Polonya
'da yapılan Uluslararası Curling Turnuvasında Türkiye
ikinci oldu.
Türkiye Curlingte yine büyük bir başarıya daha imza attı. 15-17 Mart 2019 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen Uluslararası Curling Turnuvasında Türkiye ikinci olarak gümüş kupa kazandı. Kafile Başkanı Yusuf Sadri Kishalı ile Antrenör Ahmet Çelik
yönetiminde Polonya'ya giden Ay-yıldızlı ekip ikinci olarak turnuvayı gümüş kupa ile tamamladı.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile Başkan Vekili Ahmet Çelebi
, Polonya'da yapılan Uluslararası Curling Turnuvasında ikinci olan takımı tebrik ederek, millilere bundan sonraki müsabakalarda başarı diledi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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