Son dakika haberi: Curlingde 2.Lig'e yükselme müsabakaları yapıldı

Curlingde 2. Lig'e yükselme müsabakaları Erzurum'da tamamlandı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda 26 Ekim'de başlayan müsabakalara birçok ilden 13 takım ve 65 sporcu katıldı.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan müsabakaların ardından tören düzenlendi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan törende, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi ile diğer ilgililer tarafından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Müsabakalar sonunda kadınlarda Erzurum 3200 Spor Kulübü birinci, Erzurum Çelebi Gençlik Spor Kulübü ikinci ve Ankara Alfa Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkeklerde Erzurum Atak Spor Kulübü birinciliği, Erzurum Palandöken Spor Kulübü ikinciliği ve Erzurum 3200 Akademi Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.