Curlingde Hakem Vize ve Gelişim Semineri on-line düzenlenecek

Türkiye Curling Federasyonu, Hakem Vize ve Gelişim Semineri'ni 11 Ekim'de on-line düzenleyecek.

Türkiye Curling Federasyonu, Hakem Vize ve Gelişim Semineri'ni 11 Ekim'de on-line düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 ve 2021 sezonu faaliyetlerinde görev almak isteyen hakemlere yönelik düzenlenecek seminer, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Seminere kayıt başvuruları, 5 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

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