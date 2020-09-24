Curlingde Hakem Vize ve Gelişim Semineri on-line düzenlenecek
Türkiye Curling Federasyonu, Hakem Vize ve Gelişim Semineri'ni 11 Ekim'de on-line düzenleyecek.
Türkiye Curling Federasyonu, Hakem Vize ve Gelişim Semineri'ni 11 Ekim'de on-line düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 ve 2021 sezonu faaliyetlerinde görev almak isteyen hakemlere yönelik düzenlenecek seminer, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Seminere kayıt başvuruları, 5 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.
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