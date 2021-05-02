Curlingte dev işbirliği - Son Dakika

Curlingte dev işbirliği

02.05.2021 15:29
Curlingte dev işbirliği, System.String[]

Rusya ve Türkiye Curling Federasyonları arasında Dostluk ve İşbirliği Protokolü imzalandı.

Rusya ve Türkiye Curling Federasyonları arasında Dostluk ve İşbirliği Protokolü imzalandı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, "Devletimizin ülkemize kazandırdığı buz salonlarında olimpiyat sporcularının yetişmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Muron Cup 2021 Curling Turnuvası kapsamında Rusya'da bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ile Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile yönetim kurulu üyesi Güngör Şenses, Rusya'da ev sahibi ülkenin Curling Federasyonu ile önemli bir ortak protokole imza attı.

Rusya ve Türkiye Curling Federasyonları arasında Dostluk ve İşbirliği Protokolü imzalandı.

Rusya'nın Mukom Kenti'nde yapılan protokol imza törenine Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile Yönetim Kurulu üyesi Güngör Şenses katıldı.

Rusya Curling Federasyonu adına ise imza törenine Shaçhlova Olga, Jarkova Olga, Adrianova Olga, Andrianov Yury ve Dmitrıy Svischev iştirak etti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Devletimizin kazandırdığı buz salonlarının uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması ve olimpiyatlar için sporcu hazırlamak için bu tür protokollerin çok önemli olduğunun altını çizerek protokolün Türkiye ve Rusya Curling Federasyonlarına hayırlı olmasını istedi.

Şebin, "İki ülke halkının her alanda olan kardeşlik ve akrabalık bağlarının uzun yıllardır devam ettiğini ve her alanda olduğu gibi spor alanında da bu kardeşliği bir üst seviyeye çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sporun Gelişimine Müthiş Katkı

Rusya'nın Murom Kenti'nde düzenlenen Murom 2021 Cup kapsamında bu ülkede Curling adına önemli bir protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cunling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Rusya Curling Federasyonu Başkanı ve yetkililere örnek protokol için teşekkür etti.

Başkan Şebin, "Türkiye ve Rusya halkları arasında uzun yıllardır devam eden; kardeşlik dostluk ve akrabalık ilişkilerimiz var. Bu süreç son yıllarda daha da hissedilir düzeyde olumlu ilişkiler geliştirilmiştir. Günümüzde doruk noktasına gelen her alandaki işbirliğimiz spor alanında da devam ettirme düşüncesi ile Türkiye ve Rusya Curling Federasyonları arasında kardeşlik, dostluk ve işbirliği protokolü imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile imzalayacağımız protokolün her iki ülke Curling ailesine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza Töreni Samimi Bir Ortamda Yapıldı

Murom Kentinde yapılan ve oldukça samimi bir ortamda geçen işbirliği protokolü imza töreninin ardından her iki ülkenin Federasyon Başkanları ve diğer yetkililer birbirlerine hediye verdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Rus yetkililere curling maketinin yanı sıra plaket, Oltu Taşı Tespihi ve bakırdan özel yapılmış fincan takımı hediye etti. Rus heyeti Şebin ve arkadaşlarına jestleri için teşekkür etti.

Rusya Curling Federasyonu Başkanı Shachlova Olga da Curlingte her geçen yıl adından söz ettirmeyi başaran Türkiye ile işbirliği protokolü imzalamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

İmza töreninde hazır bulunan Rus Milletvekili Dmitrıy Svischev de sempatik hareketleri ile alkış alırken, Türk misafirlere yakın bir ilgi gösterdi. Rus milletvekili Türk sporcular ve yönetim ile Antrenör Ahmet Çelik ile tek tek tokalaşarak hal hatır sordu. - ERZURUM

Curlingte dev işbirliği
Curlingte dev işbirliği
Curlingte dev işbirliği
Curlingte dev işbirliği
Curlingte dev işbirliği

Curling, Türkiye, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Curlingte dev işbirliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti         
15:50
Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki!         
15:13
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor         
14:02
Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor         
13:25
Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış         
13:00
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:30:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Curlingte dev işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement