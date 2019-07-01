Curse Of The Nun Filmi
24 dakika önce
Curse of the Nun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Curse of the Nun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Genç
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Anna problemlerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya karar verir. Ancak yeni evine taşınmaya karar verdiği gün, işler planlandığından farklı gidecektir. Anna'nın gitmesini istemeyen Rahibe Catherine'in ruhu, Anna'yı ele geçirmek için her şeyi yapacaktır. Anna hayatı için, merhamet bilmeyen kötü ruha karşı savaşmak zorundadır. Yönetmen:
Aaron MirtesSenaryo:
Aaron MirtesOyuncular:
Lacy Hartselle, Kate Kilcoyne, Rae Hunt, Jonathan Everett, Aaron Mirtes, Brad Belemjian, Alice Raver, Cale Adcock, Michael T. FlynnFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Curse of the NunYapımcı Firma:
High Octane PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
80 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
30.08.2019Curse of the Nun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'nin maaşı 160 TL yapıldı
Caner Erkin'in Asena Atalay'a vereceği 3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı
Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı!
DSP'de 23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular