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Curse Of The Nun Filmi

24 dakika önce

Curse of the Nun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Curse of the Nun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç Anna problemlerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya karar verir. Ancak yeni evine taşınmaya karar verdiği gün, işler planlandığından farklı gidecektir. Anna'nın gitmesini istemeyen Rahibe Catherine'in ruhu, Anna'yı ele geçirmek için her şeyi yapacaktır. Anna hayatı için, merhamet bilmeyen kötü ruha karşı savaşmak zorundadır.


Yönetmen: Aaron Mirtes
Senaryo: Aaron Mirtes
Oyuncular: Lacy Hartselle, Kate Kilcoyne, Rae Hunt, Jonathan Everett, Aaron Mirtes, Brad Belemjian, Alice Raver, Cale Adcock, Michael T. Flynn
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Curse of the Nun
Yapımcı Firma: High Octane Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

Curse of the Nun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Genç, Sinema
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