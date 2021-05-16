Çürüğe neden olan bakteriler tüm vücuda bulaşabilir! - Son Dakika

Çürüğe neden olan bakteriler tüm vücuda bulaşabilir!

16.05.2021 07:30
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Vücudumuzun sağlığı, soluduğumuz havanın giriş yerlerinden biri olan ağızda başlıyor.

Vücudumuzun sağlığı, soluduğumuz havanın giriş yerlerinden biri olan ağızda başlıyor. Birçok bakteri ve virüs vücudumuza, ağız ve burun yoluyla giriyor. Ayrıca birçok kronik hastalığı, diş ve diş etinde oluşan problemlerin tetiklediği bilimsel olarak kanıtlandı. Özellikle pandemi sürecinde ağız bakımımızı çok iyi yapmalıyız. Altı ayda bir diş hekimine giderek diş veya diş etinde ileride oluşabilecek ciddi problemlerin önüne geçmiş oluruz. Ayrıca ağız hijyenimizi maksimumda tutarak bakteri ve virüslere maruz kalma ihtimalimizi minimuma indirgeriz. Diş hekimi Eyüp Çelik'le ağız sağlığının önemini konuştuk.

Pandemiye rağmen diş kontrollerini ve tedavilerini ihmal etmemek neden bu kadar önemli?

Vücudumuzda bulunan fakat farkında olmadığımız bazı hastalıklar ağız içinde belirti veriyor. Düzenli diş hekimi kontrollerinde sizdeki bu tarz hastalıkların teşhisi konup ilgili branşın hekimine yönlendirilebilirsiniz ve hastalığın erken tanısı ve tedavisi yapılabilir.

Çürüğe neden olan bakteriler tüm vücuda bulaşabilir!

İhmal edilen diş sorunları nelere yol açabilir?

Dişteki bir çürük sadece o dişi değil, bütün vücudu etkiler. Çürüğe neden olan bakteriler önce ağızdaki diğer sağlıklı dişlere, ardından tüm vücut sistemine bulaşabilir bir yapıdadır. Kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi pek çok sistemik hastalığı tetiklediği gibi bu hastaların iyileşme süreçlerine de olumsuz etkisi olur. Çürüğe sebep olan bakteriler, grip, nezle, faranjit gibi pek çok enfeksiyon hastalığına yol açtığı gibi kan damarları vasıtasıyla kalp hastalıklarına da zemin hazırlar. Aynı zamanda ağız yoluyla mideye inerek mide duvarında da çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu bakteriler böbreklere de taşınarak risk oluşturabilir.

Pandemide diş hekimine giderken çekindik biraz...

Biz diş hekimleri olarak her şeyden önce sizlerin, kendimizin ve yakın çevremizin sağlığını korumakla sorumluyuz. Enfeksiyon hastalıkları riskini en çok taşıyan grup olmamıza rağmen akademik birikimimiz, mesleki tecrübemiz, özenle temin edilen ekipmanımız ve Sağlık Bakanlığı'nın sürekli güncellediği sistemler sayesinde güven ve özveriyle diş sağlığı hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Çünkü sağlığı bir bütün olarak algılıyor ve onu korumak için pandemi döneminde de risk ve sorumluluk dengesini gözeterek topluma gereken desteği veriyoruz.

Günlük bakım rutinimiz ne olmalı?

Maske altında temiz ve ferah bir nefese hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için günde iki kez, sabah kahvaltıdan sonra ve akşam uyumadan önce en az 2 dakika diş ve diş etlerinizi, fırçayla masaj yapacak şekilde fırçalamalıyız. Sonra da diş ipiyle diş aralarındaki bakteri plaklarını temizlemeliyiz.

Çürüğe neden olan bakteriler tüm vücuda bulaşabilir!

Diş Hekimi, Pandemi, Kalp, Eyüp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çürüğe neden olan bakteriler tüm vücuda bulaşabilir! - Son Dakika Magazin


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