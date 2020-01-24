Çürük meyvelerin altında kalan çocuğun ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çürük meyvelerin altında kalan çocuğun ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika

Çürük meyvelerin altında kalan çocuğun ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

6 saat önce

Adana'da atık toplayan 15 yaşındaki çocuğun, çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çürük meyvelerin altında kalan çocuğun ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı, System.String[]

Adana'da atık toplayan 15 yaşındaki çocuğun, çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Çocuğun ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Selami O. ve Selahattin M. ile sanıkların avukatları katıldı. Sanık Mahmut Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunun mahkemeye gönderildiğini söyledi.

Dava dosyasına eklenen raporda, ıslah sahasına kontrolsüz olarak kamyon ve hurda toplayıcısı kişilerin girmesine engelleyici gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle dava dosyasında sanık olmayan dönemin Adana Ulaşım AŞ Genel Müdürü B.İ. ile çöplükte işin takip ve kontrolünü yapmakla sorumlu olduğu iddia edilen sanık Mahmut Ç. asli kusurlu bulundu.

Damperden yükün boşaltılmasını yavaş yavaş yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle sürücü Selahattin M.ile hayatını kaybeden çocuk Halil Yeloğlu'nun da tali kusurlu olduğu aktarılan raporda, belediye görevlisi Selami O'nun ise kusurunun olmadığı kaydedildi.

Daha sonra raporla ilgili söz hakkın verilen sanıklardan Selahattin M. aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatları da yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Mahkeme hakimi, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesi talebini bir sonraki celse değerlendireceğini belirterek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 13 Kasım 2018'de kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralanan Halil Yeloğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Adana Büyükşehir Belediyesine ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri olduğu iddia edilen Selami O. ve Mahmut Ç. ile narenciye posalarını döken şoför Selahattin M. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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