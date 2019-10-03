"Çürümesin" dediler, yetimlerin yüzünü güldürdüler

Çankırı Genç İHH tarafından başlatılan projeyle kullanılmayan bisikletler toplanıp tamir edildikten sonra yetim ve muhtaç çocuklara hediye edildi.

Çankırı Genç İHH tarafından "Çürümesin" sloganıyla proje başlatıldı. Proje kapsamında il genelinde kullanılmayan bisikletler, İHH gönüllülerince toplanarak tamir edildi. Gönüllüler, tamir edilen bisikletleri ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Çankırı Genç İHH Sorumlusu Lokman Kale, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine bisiklet ulaştırabilmek için bu yola çıktığını söyledi. Proje kapsamında 18 bisikletin tamir edilip teslim edildiğini ardından 5 sağlam bisikletin de ihtiyaç sahibi çocuklara verildiğini anlatan Kale, "Projeye burada kullanmadığımız bir bisikletin tamiratıyla başladık. Burada yaşayan yetim bir kardeşimize verdik. Onun mutlu olması sonrasında 'Bunu daha da nasıl büyütebiliriz?' diye düşünüp bu yolculuğa başladık ve hamdolsun bugüne ulaştık."

"Bu sevinci benim yavrularıma yaşattınız"

Proje kapsamında bisikletlerin teslim edilmesinin ardından iki yetim çocuk annesinin Genç İHH'ye gönderdiği mesaj, projeyi üstlenen gençleri duygulandırdı. Anne, mesajında "Çocuklarım bisikletleriyle hala dışarıda keyifli keyifli oynuyorlar. Bu sevinci benim yavrularıma yaşattınız ya, size ne desem azdır. Allah sizden razı olsun." ifadeleriyle duygularını paylaştı.