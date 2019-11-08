Son Dakika Haberleri: Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu
Son Dakika 3. Sayfa Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

7 saat önce

Adıyaman'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu belirlendi.

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu, System.String[]

Adıyaman'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu belirlendi.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, ceset polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. İple ağaca asılı olarak bulunan ceset, yapılan otopsinin ardından cesedin 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana kayıp diye aranan 65 yaşındaki Halil Özen'e ait olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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