Çürümeye Terk Edilen Motosikletler Ekonomiye Kazandırılıyor
1 saat önce
Çürümeye terk edilen motosikletler ekonomiye kazandırılıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edilen ve yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen motosikletler ülke ekonomisine kazandırılıyor.
Çürümeye terk edilen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edilen ve yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen motosikletler ülke ekonomisine kazandırılıyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye
ve Eyyübiye
ilçesinde bulunan yediemin otoparklarında, trafik ekiplerince çeşitli nedenlerle bağlanan ve çürümeye yüz tutan yüzlerce motosiklet, vinç yardımı ile tırlara yüklendi. Tırlara yüklenen motosikletler, Kırıkkale
'de bulunan Makine Kimya Enstitüsü'ne gönderilerek ülke ekonomisine kazandırılacak.
Otopark sahipleri, vatandaşların araçlarını almadıklarını, yıllarca bekletilen araçların ise hurdaya döndüğünü söyledi. Yetkililere seslenen otopark sahipleri, yediemin otoparklarındaki tüm hurda araçların ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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