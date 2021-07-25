Çürümüş ağaç dallarını sanat eserine döndürüyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli gümrük memuru Halil Sungur, doğadan topladığı çürük ağaç parçalarını evinde kurduğu atölyesinde işleyerek kullanılabilir hale getiriyor.

41 yılını devlet memurluğuna adadıktan sonra emekli olan Halil Sungur, 3 yıl önce eşini kaybedince İstanbul'dan ayrılarak memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine yerleşti. Sungur, memuriyetinde boş zamanlarını geçirmek için uğraş haline getirdiği ağaç işçiliğinden elde ettiği bine yakın ürünü sergilemeye hazırlanıyor.

"İnsanlar her şeyi çöpe atıyor"

Hobi işlerine meraklı olduğunu belirten Sungur, dağda taşta bulduğu odunlara, kütüklere bakınca aklından geçirdiği şekilleri uyguladığını kaydetti.

İnsanların her şeyi çöpe atmasından yakınan Sungur, "Halbuki, onla ben uğraşayım bundan ne çıkar, ne edilir diye biraz düşünse plastiklerden bile neler yapılıyor, atık demirlerden bile neler yapılıyor diğer sanatçılarda görüyoruz. Keşke çere çöpe atmadan önce şöyle bir düşünseler" dedi.

"Ben dağlara taşlara arabamla giderken hiç üşenmem"

Arabasıyla doğada bulduğu, kütük, odun, demir ne bulursam atölyesine getirdiğini kaydeden Sungur, "Sehpalar yapıyorum kütükten, işte gördüğünüz şu asa, kemik buldum ucuna koydum değişik bir şey olsun diye. Bilhassa böyle içi oyuk çürümüş, atıl odun olacak şekilde yapıyorum. Kesinlikle yaş ağaç keseyim de yapayım gibi düşüncemiz yok. Bir sergi açmayı düşünüyorduk ama bu covid-19'dan dolayı ertelemek zorunda kaldık. Eğer ilerleyen günlerde düzelme olursa İslahiye'mizde, Çerçili köyümüzde bunları sergilemeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP