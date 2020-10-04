Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler - Son Dakika

Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler

- Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler Çürük ağaç gövdesinden arı kovanı yaptılar, beş ay sonra içinde petek petek bal buldular Hobi amaçlı denediler, kovan kovan bal topladılar Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir muhtar ile köy imamı, çürümüş ağaç gövdesinden yaptıkları arı kovanını 5...

- Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler

Çürük ağaç gövdesinden arı kovanı yaptılar, beş ay sonra içinde petek petek bal buldular

Hobi amaçlı denediler, kovan kovan bal topladılar

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir muhtar ile köy imamı, çürümüş ağaç gövdesinden yaptıkları arı kovanını 5 ay sonra açtıklarında gözlerine inanamadı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde beş ay önce köy muhtarı ile köy imam hatibinin birlikte çürük ağaç gövdesinden yaptıkları arı kovanını açtıklarında içinden petek petek karakovan bal çıkması görenleri şaşırttı.

"Çıplak elle bal peteklerini keserek çıkarttı"

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde çürük ağaç gövdesinden kara kovan arı kovanını beş ay önce köy imam hatibinin teknik destekleri ile yaptığını söyleyen köy muhtarı Burhan Uğur, "Yıkılmış çürük çınar kütüğünden köy imamız Hasan Koşar'ın teknik destekleri ile bir adet karakovan arı kovanını birlikte yaptık. Daha sonra köy imamımız bu kovana arı oğulu koydu. Bakımını birlikte yaptık. Beş ay sonra bugün kovanın arka kapağını açtığımızda karakovanımızın doğal petekle kaplı bal ile dolu olduğunu görünce ilk önce şaşırdık ardından da sevindik. Çünkü bu kısa zaman diliminde arılar kovanımıza doğal petek örüp bal ile doldurmuşlar. Köyümüz imam hatibi Hasan Koşar hocam kovandan çıplak elleriyle bal peteklerini bıçakla keserek çıkardı. Karakovan petek balını birlikte tattık, çok lezzetli olduğunu gördük" dedi.

Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler
Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler
Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler
Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler - Son Dakika

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