Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Ayşenur Akkan'ın, ortaokul yıllarında başlayan hobisi mesleği oldu.

Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Ayşenur Akkan'ın, ortaokul yıllarında başlayan hobisi mesleği oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra da gönül verdiği mesleğine devam eden Akkan, çürümüş ağaç gövdelerini zanaatıyla esere dönüştürüyor.

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden beş yıl önce mezun olun Akkan, Kırşehir Üniversitesinde de yüksek lisansını tamamladı. Atama için iki yıldır bekleyen Ayşenur Akkan, babasına ait atölye de odun ve ahşap üzerine epoksi uygulamasıyla çeşitli ürünler yapmaya başladı. El emeği ürünlerini internet üzerinden satışa çıkartmak için site kurmak çalışmalarını da başlatan Akkan, "Lise yıllarından bu yana babama ait atölyede odun parçaları ve ahşap malzemelerden çeşitli ürünler yapıyordum. Okulu bitirip tekrar ilçeme döndüm. Boş durmamak için yine odun ve ahşap ürünlerle çalışmalar yaparken epoksi kullanılarak yapılan eşyaların daha çok ilgi gördüğünü ve daha çok satışının yapıldığını belirledim" dedi.

Kerestecilerden ve doğadan topluyor

İşlediği ürünlerin malzemelerini kerestecilerden ve doğadan topladığını belirten Ayşenur Akkan, "Atölyemde genellikle çınar, pinar, erik, ardıç, ceviz ve kiraz ağaçlarının kütüklerini ve dallarını kullanıyorum. Diğer malzemeleri de kerestecilerden topluyorum. Gerekli kesim ve düzeltme işleminin ardından yapacağım ürünün çeşidine göre şekillendirme ve ayak montajlarını yapıyorum. Temiz steril bir ortamda ürünlerimin üzerine epoksi uygulaması yapıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Epoksinin içine fosfor uygulaması da yapıyorum. Benim el emeği ürünlerim bu sayede geceleri karanlık ortamda bulunduğu alana ışıkta veriyor. İlk etapta masa, sehpa, duvar saati, ayna, lamba çeşitleri ve takılar yapıyorum. Ürün çeşidini arttırdığımda ve ürün sayısını çoğalttığımda bu ürünleri internet üzerinden satmayı planlıyorum. Özellikle doğadan babamla birlikte topladığımız ağaç dalları ve kök kısımlarından yaptığım ürünler çok fazla ilgi görüyor. Epoksi uygulamasıyla yapılan takılarda gençler tarafından seviliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Ağaçlarla kütüklerle ve ahşap ürünlerle uğraşmayı seviyorum. Atamam yapılsa bile mesleğe dönüşen hobimi bırakmayacağım. Boş vakitlerimde ürünler yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. - DENİZLİ

Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor
Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor
Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor
Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor

Denizli, Çameli, Samsun, Lise, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi         
16:07
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek         
14:44
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei