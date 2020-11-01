Çürümüş çadırlar ateşe verildi, gökyüzünü duman kapladı - Son Dakika

Kırıkçalı Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde üzüm bağları arasında boş araziye atılan eski çürümüş çadırlar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yanmaya başlayan çürümüş çadırlardan yükselen siyah dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kilometrelerce uzaktan dumanları görenler korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.

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