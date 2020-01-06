Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2) - Son Dakika

Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARAfyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden Afganistan uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden Afganistan uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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