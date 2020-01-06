Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2) - Son Dakika

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Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARAfyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden Afganistan uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde cansız bedeni bulunan Farid Mohammedi'yi öldürdüklerini itiraf eden Afganistan uyruklu Zuhal Aksır adlı kadın ile Umid Reyimi ve Zabiullah Rustemi isimli erkeklerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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