Çürürken fermante olan mangolar papağanların ölümüne neden oluyor - Son Dakika

Avusturalya'nın Batı Avustralya eyaletinde çürürken fermante olan mangoları tükettikten sonra sarhoş olan kırmızı kanatlı papağanların, uçamadıkları için çeşitli kazalarda öldükleri bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumu'ndaki habere göre, aralıkta Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde mango mevsiminin sona ermesiyle, yere dökülen ve güneş altında çürürken yüksek miktarda alkol üreten mangolar kırmızı kanatlı papağanlar için tehlike oluşturuyor.

Özellikle şeker açısından zengin olan ve çürürken fermante olan mangoları tüketerek uçuş kabiliyetleri azalan kırmızı kanatlı papağanların ya kazalarda telef olduğu ya da kediler ve diğer yırtıcı hayvanlar tarafından kolayca avlandığı belirtildi.

Broome Veteriner Hastanesi'nden Veteriner Paul Murphy, geçen hafta içinde etanol zehirlenmesi semptomları olan en az altı kuşun, vatandaşlar tarafından hastaneye getirildiğini söyledi.

Murphy, "Papağanlar, oldukça uyuşuklar ve yetersiz beslenmenin çeşitli aşamalarındalar. Şimdiye kadar yarım düzine papağanı tedavi ettik ancak birçoğu maalesef kliniğe gidemiyor çünkü insanlar onları bulmadan önce ölüyorlar." ifadesini kullandı.

Fermante mangoların, kırmızı kanatlı papağanların dışında başka kuş türlerini etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.