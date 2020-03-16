Çürüyen 250 yıllık çınar ağacı devrildi - Son Dakika
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Çürüyen 250 yıllık çınar ağacı devrildi

6 saat önce

Çürüyen 250 yıllık çınar ağacı devrildi Muhtarlık ve bir otomobilin zarar gördüğü olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı Manisa'da çürüyen 250 yıllık bir çınar ağacı gövdesinden ikiye ayrılarak muhtarlık binası ve park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Çürüyen 250 yıllık çınar ağacı devrildi

Muhtarlık ve bir otomobilin zarar gördüğü olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı

MANİSA - Manisa'da çürüyen 250 yıllık bir çınar ağacı gövdesinden ikiye ayrılarak muhtarlık binası ve park halindeki bir otomobile zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesindeki muhtarlık binasının arkasında bulunan 25 metre uzunluğundaki 250 yıllık çınar ağacı çürüme nedeniyle gövdesinden ikiye ayrıldı. Muhtarlık binasına ve park halindeki bir otomobile zarar veren ağaç Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından küçük parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Olay sırasında muhtarlık binasında olmadığını kaydeden Tevfikiye Mahallesi Muhtarı Afiz Çiçek, "Saat 13.30'da yemekteyken buradaki esnaf arkadaşlarımız ağacın büyük bir dalının koptuğunu haber verdi. İlgili kurumları aradık. Büyükşehir ve Yunusemre belediyesi hemen müdahalede bulundu. Burada bir araç dalın altında kalarak hasar gördü. Bereket cana bir zarar geldi. Olay esnasında bir çocuk varmış şükür ona da bir zarar gelmemiş. Tek sevincimiz bu. Ağacın tam gövde yerinde ayrılma yerinde çürüme olduğu görülüyor. Öyle ciddi bir fırtına da yok. 250 yıllık diyebiliriz ağaç için. Bizim çocukluğumuzdan beri bu ağaç aynı büyüklükte" dedi.

Çürüyen 250 yıllık çınar ağacı devrildi

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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