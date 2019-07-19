Son Dakika Haberleri: Çürüyen ağacın dalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi
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Çürüyen ağacın dalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi

37 dakika önce

Zonguldak'ta park halindeki otomobilin üzerine çınar ağacından kopan dal düştü.

Çürüyen ağacın dalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi, System.String[]
Zonguldak'ta park halindeki otomobilin üzerine çınar ağacından kopan dal düştü.

Uzun Mehmet Caddesi'nde üzerinde park halinde bulunan Süleyman Köroğlu'na ait 67 AK 018 plakalı otomobilin üzerine çürüyen çınar ağacının büyük dalı devrildi. Olayı görenler bir anda neye uğradıklarını şaşırdı.

Otomobilin sahibi Süleyman Köroğlu, iş yerinin önüne park ettiğini ve bir anda ağaç dalının aracının üzerine düştüğünü görünce şoke oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri, otomobilin üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Köroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
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