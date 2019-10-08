Çürüyen ağacın yola devrilmesi güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, gövdesi çürüyen iğde ağacının yola devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhittin Mahallesi Ahmet Priştina Caddesi'nde bir iğde ağacı, gövdesi çürüdüğü için yola devrildi.

Vatandaşlar, ağacın yoldan kaldırılması için belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Sadık Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın, yayaların ve araçların arasına devrildiğini anlatarak, "Bu iğde ağacı uzun yıllardan beri burada duruyor. Köküne yakın bir kısmındaki çürümeyi fark ederek belediye ekiplerine defalarca uyarıda bulunduk. Ancak kimse sesimizi duymadı." dedi.

Bu arada ağacın devrilme anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.