Son Dakika Haberleri: Çürüyen Ahşap Telefon Direği Yola Devrildi

Çürüyen Ahşap Telefon Direği Yola Devrildi

3 saat önce

SİVAS'ta zaman içerisinde çürüyen ahşap telefon direği, yol ortasına devrildi.

Çürüyen Ahşap Telefon Direği Yola Devrildi, System.String[]
SİVAS'ta zaman içerisinde çürüyen ahşap telefon direği, yol ortasına devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, öğlen saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde telefon ve internet kablolarının bulunduğu ahşap direk, yağışların da etkisiyle yol ortasına devrildi. Olay sırasında sokakta kimse olmaması olası bir can kaybını önledi.

Direğin bağlı olduğu kablolar yere sarktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firma yetkililerine haber vererek direğin kaldırılması için çalışma başlattı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Yenidoğan Mahallesi, Sivas, Güncel
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