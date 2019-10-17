Son Dakika Haberleri: Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor
Son Dakika Güncel Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor

Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor

51 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli nedenlerle trafikten men edilen ve sahipleri tarafından alınmayarak yediemin otoparkında çürümeye terk edilen motosikletler geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli nedenlerle trafikten men edilen ve sahipleri tarafından alınmayarak yediemin otoparkında çürümeye terk edilen motosikletler geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksiklikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan yaklaşık 2 bin motosiklet, sahipleri tarafından teslim alınmadığı için hurdaya ayırdı.

Milli Emlak Şefliği tarafından ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan çalışmada vinç yardımıyla parçalanarak kamyonlara yüklenen motosikletler Makine Kimya Enstitüsü'ne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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