Çürüyen Motosikletler Geri Dönüşüme Gönderiliyor

GAZİANTEP'te kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle trafikten men edilip, yediemin otoparkına çekilen çürümeye yüz tutmuş çok sayıda motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılması için Kırıkkale'deki Makine Kimya Enstitüsü'ne (MKE) gönderiliyor.

GAZİANTEP'te kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle trafikten men edilip, yediemin otoparkına çekilen çürümeye yüz tutmuş çok sayıda motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılması için Kırıkkale'deki Makine Kimya Enstitüsü'ne (MKE) gönderiliyor.



Gaziantep'te trafik veya haciz yoluyla el konulan araçlar ve motosikletler, yediemin depolarına çekiliyor. Araçlar ve motosiklet, kanuni işlemler sonrası sahipleri tarafından teslim alınması için burada bekliyor. Ancak sahiplerince yıllarca teslim alınmayan motosikletlerin biriken otopark ücretleri, fiyatlarının üzerine çıkınca terk ediliyor.



Kentte yediemin otoparklarında, trafik ekiplerince çeşitli nedenlerle bağlanan ve çürümeye yüz tutan motosikletler, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak üzere TIR'lara yüklenerek Kırıkkale'de bulunan MKE'ye gönderilmeye başlandı.



Motosikletlerin parçalanarak geri dönüşe kazandırılacağını ifade eden yediemin otopark sorumlusu Abdurrezzak Uğur, "Yıllardır biriken motosikletler, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Emlak aracılığıyla Makine Kimya'ya geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için gönderiliyor. 2017 yılında yaklaşık 3 bin 500 motosiklet 2019 yılında ise bin 57 motosikletimiz MKE'ye teslim edilecek. Karayolları trafik kanununa göre 6 ayda alınmayan motosikletler MKE'ye gönderiliyor. MKE'ye giden motosikletler alüminyum, bakır ve çeşitli ayrıştırmalarla ekonomiye kazandırılıyor" dedi. - Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi: 19 Yaralı

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı

Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak