Çürüyen Telefon Direği Sokağa Devrildi
3 saat önce
Çürüyen telefon direği sokağa devrildiSİVAS - Sivas'ta çürüyen telefon direği sokak üzerine devrildi.
Çürüyen telefon direği sokağa devrildi
SİVAS - Sivas
'ta çürüyen telefon direği sokak üzerine devrildi. Yenidoğan Mahallesi
11'inci Sokak'ta zamanla çürüyen telefon direği sabah saatlerinde devrildi. Direği gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Sokağın çıkmaz sokak olması nedeniyle direk trafik açısından sorun oluşturmazken, evlerinin önüne otomobillerini park eden vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını engelledi. Devrilen direğin kaldırılması için mahalle sakinleri çeşitli kurumları aramalarına rağmen herhangi direği kaldırma çalışmasının yapılmadığını söyledi.
Mahalle sakinlerinden Tarık Şahin,"Okula gidip gelen çocuklar için sıkıntı oluşturuyor. O yüzden 112 acil çağrı merkezi ve kurumları aradım. Ama şu ana kadar yardımcı olan olmadı. Sokağı ikiye bölmüş durumda." dedi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:33 Kaynak: İHA
Bu Yolda Fizik Kuralları İşlemiyor! Boşa Alınan Araçlar, Yokuş Yukarı Çıkıyor
Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Transfer Bütçemiz 11,9 Milyon Euro
Magandalar Köpekleri Kemerle Dövdü