CÜSEM ile STSO arasında eğitim protokolü

Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, imza törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve CÜSEM yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Eken, göreve geldiği günden bu yana üniversite-sanayi işbirliğini önemsediklerini belirtti. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Eken, "Yapacağımız bu protokol ile de üniversitede ki hocalarımız Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, personelimize eğitimler verecek. Karşılıklı işbirliği yapmamız açısından önemli bir protokol olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte daha birçok protokol imzalayacağımızı ümit ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız ise STSO ile daha önce de protokoller imzaladıklarını belirterek, "Bugün yeni bir protokol daha imzalıyoruz. Bu protokol ile şehir ve sanayi arasında bir işbirliği daha yapmış oluyoruz. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Üniversitemiz her türlü hizmeti vermeye hazır. İnşallah güzel sonuçlar alacağız." açıklamasında bulundu.

STSO ve CÜSEM arasında belirlenecek konularda eğitimlerin verilmesinin amaçlandığı protokol kapsamında birçok eğitim programı düzenlenecek. Ayrıca STSO üyelerine CÜSEM kursları yüzde 10 indirimli olacak, oda tarafından istenen kurslarda ise yüzde 20 indirim yapılacak.

Konuşmaların ardından Yıldız ve Eken protokolü imzaladı.