Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda sıklıkla karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, günden güne popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak LineageOS 19, dört cihazı daha desteklemeye başladı.
LineageOS 19, dört modeli daha desteklemeye başladı
Nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS'un en yeni sürümü niteliğinde. Android 12'yi temel alan işletim sistemi, günden güne desteklediği cihaz sayısını da artırıyor. Geçtiğimiz ay POCO F3, Samsung Galaxy S10, OnePlus 5 ve 5T modelleri Custom ROM desteğini almıştı. Son olarak dört cihaz daha ilgili sürümü yükleme imkanına sahip oldu.
LineageOS 19; OnePlus 9/9 Pro, POCO X3 Pro ve Xiaomi mi A1'i desteklemeye başladı. Burada OnePlus ve POCO modellerinin halihazırda Android 12 kullandığını belirtelim. Kısacası asıl değişiklik Xiaomi mi A1 için olacak.
Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!
Xiaomi mi A1, 2017'de satışa çıktı. Şirketin ilk Android One telefonu olan mi A1, resmi kanallar aracılığıyla Android 9 Pie sürümünden öteye gidemedi. Ancak bugün gelen LineageOS 19 desteği sayesinde yeniden güncel bir sürümü kullanmaya başlayacak. Tabii donanımının yettiği ölçüde.
LineageOS 19 destekleyen tüm modeller ise şöyle;
ASUS ZenFone 5Z
ASUS ZenFone 8
F(x)tec Pro1
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a
Google Pixel 3a XL
Google Pixel 4
Google Pixel 4 XL
Google Pixel 4a
Google Pixel 4a 5G
Google Pixel 5
Google Pixel 5a
Lenovo Z5 Pro GT
Lenovo Z6 Pro
Moto G6 Plus
Moto G7
Moto G7 Plus
Moto G7 Power
Moto X4
Moto Z2 Force
Moto Z3 Play
Motorola One Action
Motorola One Power
Motorola One Vision/Motorola P50
Nokia 6.1 (2018)
Nokia 6.1 Plus
OnePlus 5
OnePlus 5T
OnePlus 6
OnePlus 6T
OnePlus 9
OnePlus 9 Pro
Razer Phone 2
Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)
Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)
Samsung Galaxy S10
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 Plus
Xiaomi mi A1
POCO F1
POCO F3
POCO X3 Pro
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Son Dakika › Güncel › Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi! - Son Dakika