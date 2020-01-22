Cuttone & Company, erişim güvenliği için Kron'u seçti - Son Dakika
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Cuttone & Company, erişim güvenliği için Kron'u seçti

6 saat önce

New York Menkul Kıymetler Borsası'na (NYSE) kayıtlı yatırım kuruluşlarından Cuttone & Company'nin erişim güvenliği çözümlerindeki tercihi Kron'un "Ironsphere" yazılımı oldu.

Cuttone & Company, erişim güvenliği için Kron'u seçti, System.String[]

New York Menkul Kıymetler Borsası'na (NYSE) kayıtlı yatırım kuruluşlarından Cuttone & Company'nin erişim güvenliği çözümlerindeki tercihi Kron'un "Ironsphere" yazılımı oldu.

Kron'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta telekom, finans, enerji olmak üzere, tüm diğer sektörlerdeki güvenlik, verimlilik ve altyapı yönetim ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip yazılım ürünleri ve çözümleri sunan şirketin Ironsphere yazılımı, NYSE'de işlem yapan kurumsal müşterilerine yatırım analizi ve yönetimi ile varlık yönetimi danışmanlığı sunan Cuttone & Company tarafından tercih edildi.

Ironsphere'in Cuttone & Company sistemlerine entegre edilmesi ile şirket, müşterilerine daha yüksek kalitede ve kesintisiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cuttone & Company CEO'su Donato J. Cuttone, "Yetkili Hesap Erişim Güvenliği (PAM) çözümlerini değerlendirdiğimiz bir sürecin sonunda yazılım konusundaki güvenli yapısı, esnek iş modelleri, alanında uzman ekibi ve hızlı entegrasyon kabiliyeti sebebiyle Ironsphere'i tercih ettik. Bu tercihimizden dolayı son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Kron'un müşteri ihtiyaçlarını gözeterek son teknolojiyle geliştirmeye devam ettiği Ironsphere ürününün, global pazarlarda giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve tercih edildiğini belirterek, "ABD'de Cuttone & Co. ile yapmış olduğumuz anlaşma dolayısıyla ürünümüzün finans sektöründeki kuruluşlar tarafından tercih edilmesinden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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