Çuval çuval atığı dereye attılar - Son Dakika
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Çuval çuval atığı dereye attılar

09.03.2022 21:06

Çuval çuval atığı dereye attılar Kocaeli'de, doğanın ortasındaki dereye çuvallarla kimyasala benzeyen atık atıldı.

Çuval çuval atığı dereye attılar

KOCAELİ - Kocaeli'de, doğanın ortasındaki dereye çuvallarla kimyasala benzeyen atık atıldı. Ekipler atıklara müdahale ederken, kimin attığı araştırılıyor.

Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval, kimsayal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı. Çevresine yaydığı pis koku vatandaşları rahatsız edince gerçek anlaşıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar muhtar Sedat Topal'a haber verdi. Çamışdibi deresine gelen Topal, dereden çıkan duman ve yaydığı pis kokudan dolayı Kartepe Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. Hemen bölgeye gelen ekipler, atık maddeleri temizledi.

"Sorumsuz insanlar gelip çevremizi kirletiyor"

Sabah 10.00 sıralarında bölgeye geldiğini ifade eden muhtar Sedat Topal, "Burada nefes almak gerçekten zor. Yerleşim olmadığından dolayı burası sahipsiz görünüyor. Bazı sorumsuz insanlar gelip çevremizi kirletiyor. Burası denize akan bir dere ve kirli su denize ulaştığında canlıları zehirleyecektir. Bu derenin bu hale gelmesinin sorumlusunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kartepe Belediyesi gelip derenin temizliğini yaptı. Elimizden gelen bu kadar ama bu yeterli değil. Burada yaşayan canlılar var, bu canlıları katletti" ifadelerini kullandı.

Çuval çuval atığı dereye attılar
Çuval çuval atığı dereye attılar
Çuval çuval atığı dereye attılar

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Kartepe Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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